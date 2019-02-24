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МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. "Расследование" итальянского еженедельника L'Espresso о финансировании партии "Лига" построено на бездоказательных домыслах, вице-премьер РФ Дмитрий Козак лично никогда не был знаком с итальянским вице-премьером Маттео Сальвини и как профильный вице-премьер сосредоточен только на повестке двустороннего сотрудничества РФ и Италии в энергетической и промышленной сферах, заявил журналистам представитель Козака Илья Джус.

"Так называемое "расследование" итальянского L'Espresso построено на бездоказательных домыслах, что не делает чести изданию. Козак лично никогда не был знаком с господином Сальвини, они не проводили ни официальных, ни "секретных" встреч, эспрессо по офисам вместе не пили. У России и Италии есть большой блок двустороннего экономического сотрудничества, в том числе в энергетической и промышленной сфере, Козак как профильный вице-премьер сосредоточен только на этой повестке", — заявил Джус.

Популярный итальянский еженедельник L'Espresso в воскресном номере опубликовал журналистское расследование под заголовком "3 миллиона для Сальвини". В этом материале утверждается, что представители партии "Лига", входящей в правящую коалицию в Италии, вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии майских выборов в Европарламент.

Еженедельник утверждает, что российская финансовая помощь должна была поступить "Лиге" благодаря заключению сделки между компаниями "Роснефть" и Eni на поставки 3 миллионов тонн дизельного топлива в течение шести месяцев или года. При этом российская сторона якобы должна была предоставить итальянцам скидку в размере 6%, из которых 4% предназначались "Лиге", а остальные деньги должны были вернуться в Россию. Журнал утверждает, что переговоры по этой сделке проходили в последние месяцы в обстановке глубокой секретности между Джанлукой Савоини ("одним из вернейших людей" лидера "Лиги" вице-премьера Маттео Сальвини) и "видными представителями путинского истеблишмента".

Издание пишет, что важнейшим моментом в этой истории был визит Сальвини в Россию в октябре прошлого года. По данным L'Espresso, 17 октября он якобы тайно встретился в Москве с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, курирующим двустороннее сотрудничество в энергетической сфере. Журнал утверждает, что эта встреча произошла в офисе московского адвоката Владимира Плигина.

Сами авторы публикации в L'Espresso указывают, что вынуждены использовать сослагательное наклонение, потому что не знают, была ли в итоге заключена сделка. Тем не менее они утверждают, что ее целью была тайная поддержка "итальянских националистов вице-премьера Сальвини" в преддверии европейских выборов.

В пятницу газета La Stampa в печатной версии опубликовала краткое содержание статьи L'Espresso. После этого "Роснефть" опубликовала заявление, в котором требовала от La Stampa опровергнуть статью про финансирование "Лиги", отмечая, что "в случае отказа намерена отстаивать свои права в суде". Позже компания опубликовала аналогичные требования к L'Espresso. В субботу La Stampa опубликовала изложение заявления "Роснефти".