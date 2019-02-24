БАКУ, 24 фев /ПРАЙМ/. Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сказал, что Рим заявил о полной поддержке проекту "Южный газовый коридор", по словам министра, проблем в связи с реализацией Трансадриатического газопровода (ТАР) нет.

Ранее ряд западных СМИ сообщили о том, что о том, что правительство Италии якобы собирается пересмотреть проект строительства составной части "Южного газового коридора" — Трансадриатического трубопровода. Официальных заявлений итальянской стороны на этот счёт не было.

"Главной целью заседания консультативного совета по реализации проекта "Южный газовый коридор", которое состоялось в Баку 20 февраля, — это координационная работа и совместное решение возникших проблем. Итальянский фактор в реализации составной части проекта "Южный газовый коридор" — Трансадриатического газопровода — находился в центре внимания на последнем заседании, было проведено обсуждение, в них принимал участие представитель правительства Италии. Результаты последней встречи показали, что работы по TAP идут на должном уровне, продолжаются успешно, уровень исполнительности работ на сегодня – 85%", — сказал министр в интервью местному телеканалу "Реал".

По его словам, "в своих заявлениях официальный Рим заявил о полной поддержке проекту".

"В связи с этим, на сегодня я не вижу проблем", — резюмировал он.

"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор". Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения. Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров — Албании, 105 километров — по дну Адриатического моря и восемь километров — по территории Италии.