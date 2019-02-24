БАКУ, 24 фев /ПРАЙМ/. Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что график работ по реализации проекта "Южный газовый коридор" остаётся прежним, они должны завершиться в 2020 году.

"График остается прежним. Работы должны завершиться в 2020 году. Проект реализуется, имеются технические вопросы. Для нас 2020 год остается целью", — заявил министр в интервью местному телеканалу "Реал".

"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы.