МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мировой рынок сжиженного природного газа демонстрирует уверенный рост, по итогам 2018 года спрос на нем увеличился на 9%, или 27 миллионов тонн, до 319 миллионов, а в 2020 году, как ожидается, этот показатель достигнет 384 миллионов тонн, говорится в ежегодном прогнозе по рынку СПГ англо-голландской Royal Dutch Shell (LNG Outlook 2019).

"СПГ остается самым быстрорастущим источником газа… Мы ожидаем, что рост спроса на сжиженный природный газ продолжится по всему миру, главным образом за счет Азии и Европы", — говорится в прогнозе.

Shell отмечает, что число стран-импортеров СПГ в 2018 году достигло 42. В частности, к ним присоединились Панама и Бангладеш. Крупнейшим импортером осталась Япония, за которой следует Китай и Южная Корея. При этом импорт СПГ Китаем подскочил на 40% в годовом выражении или на 16 миллионов тонн. Индия и Пакистан также заняли значительную долю в росте спроса на СПГ в прошлом году.

"Импорт СПГ азиатскими странами в 2018 году вновь превысил ожидания, на них пришелся весь рост предложения… А в 2019 году предложение СПГ, как ожидается, увеличится на еще 35 миллионов тонн. По прогнозу, этот рост будет полностью поглощен странами Европы и Азии", — отмечает Shell.

При этом средняя длина контракта на поставку СПГ в 2018 году выросла до 13 лет с шести лет в 2017 году. Общий объем законтрактованного сжиженного природного газа подскочил вдвое, достигнув 600 миллионов тонн. В то же время, количество спотовых поставок также выросло, превысив 1400 штук.

В 2018 году окончательные инвестиционные решения были приняты по новым производственным мощностям в объеме 21 миллиона тонн, тогда как за предыдущие два года этот показатель в сумме достиг лишь 7 миллионов. Shell отмечает, что рост числа долгосрочных контрактов должен стимулировать приток инвестиций в новые СПГ-проекты, однако продолжает ожидать дефицит предложения на рынке сжиженного природного газа в середине 2020-х годов.