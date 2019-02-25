МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от своих должностей, говорится в сообщении "Газпрома".

"Александр Медведев освобожден от должности заместителя председателя правления. Он сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе "Зенит"", — говорится в сообщении.

"Валерий Голубев освобожден от должности заместителя председателя правления. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер поблагодарил Валерия Голубева за многолетнюю плодотворную работу на благо ПАО "Газпром"", — отмечается в сообщении.

Кроме того, от должности начальника департамента добычи "Газпрома" освобожден Всеволод Черепанов. "Он продолжит работу на другой должности в Группе "Газпром"", — отмечает компания.

Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов правления ПАО "Газпром" будут приняты советом директоров компании, уточняет компания.