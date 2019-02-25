АЛМА-АТА, 25 фев — ПРАЙМ. Президент Казахстана подписал указ о новом составе правительства республики, согласно которому министры обороны, энергетики и внутренних дел сохранили посты в кабинете министров, сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Ермекбаева Нурлана Байузаковича – министром обороны Республики Казахстан; Тургумбаева Ерлана Заманбековича – министром внутренних дел Республики Казахстан. Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича – министром энергетики Республики Казахстан", — говорится в тексте указа, опубликованном пресс-службой.

Президент Казахстана по представлению премьер-министра определяет структуру правительства, а также по представлению премьера, внесенному после консультаций с мажилисом, назначает на должности членов правительства. При этом президент самостоятельно назначает министров иностранных дел, обороны, внутренних дел.

Назначение Бозумбаева ранее одобрили депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента страны.