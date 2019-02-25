МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего арбитража, взыскавшего с зарегистрированной на Кипре компании Swisspro Capital Ltd, связанной с Одесским нефтеперерабатывающим заводом на Украине, около 185 миллионов долларов в пользу "Роснефти".

Как следует из опубликованной в понедельник резолютивной части постановления суда, апелляционная инстанция отклонила жалобу Swisspro Capital на принятое в октябре 2017 года решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

Крупнейшая российская нефтяная компания в этом иске потребовала взыскать с ответчика задолженность по контракту на поставку сырой нефти от 27 марта 2014 года. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск. Суд установил, что "Роснефть" поставила в адрес ответчика четыре танкера нефти на сумму около 312 миллионов долларов, при этом получила оплату только за один танкер в размере около 127 миллионов долларов. Факт поставки нефти подтверждается коносаментами и инвойсами и ответчиком не оспаривается.

По словам истца, стороны договорились, что покупатель будет производить оплату через аккредитивы, открытые в банке ВТБ. Однако обратившись в банк за получением оплаты "Роснефть" получила отказ в связи с тем, что покупателем не были выполнены обязательства по аккредитивам, заявил представитель истца. Представитель кипрской компании сообщил в суде, что она исполнила обязательства открыть аккредитивы. По его словам, ответственность должна быть возложена на банк.

Как уточнил ответчик, до этого у кипрской компании были "нормальные стабильные взаимоотношения" с ВТБ и обязательства по другим аккредитивам исполнялись. Арбитраж Москвы указал в решении, что он не оценивает обстоятельства исполнения обязательств банка по аккредитивам, так как эти обстоятельства не могут повлиять на результат рассмотрения спора по существу, но могут иметь преюдициальное значение для возможных будущих споров с участием банка.

По данным газеты "Коммерсант", компания Swisspro Capital Ltd была заемщиком по кредиту в размере 370 миллионов долларов, выданному в 2013 году ВТБ для покупки Одесского НПЗ у "Лукойла" структурами группы ВЕТЭК Сергея Курченко. Курченко — украинский бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК и "Газа Украины", ему принадлежат Брокбизнесбанк и Реалбанк. После смены власти на Украине он был объявлен в розыск. Генпрокуратура обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов.