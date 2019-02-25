МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Цены на бензин на АЗС в Крыму и Севастополе в январе были на 13% выше среднероссийских, следует из сообщения Росстата.

Согласно данным Росстата, в январе средняя розничная цена бензина по России составляла 44,16 рубля за литр, дизельного топлива — 47,15 рубля за литр. При этом цены на бензин в Крыму составляли 49,84 рубля за литр (на 12,8% выше среднероссийских), дизельного топлива — 50,76 рубля за литр (на 7,7% выше среднероссийских). В Севастополе литр бензина стоил 49,91 рубля, что на 13% выше, чем в среднем по России, дизельное топливо — 50,35 рубля за литр (на 6,8% выше, чем в среднем по России).

При этом в целом по Южному округу цена бензина составляла 45,86 рубля за литр, дизельного топлива — 45,94 рубля за литр.

Дороже, чем в Крыму и Севастополе бензин обходится только жителям трех дальневосточных регионов: жители Якутии платили за литр бензина в январе в среднем 55,29 рубля за литр, Магаданской области — 54,14 рубля за литр, Чукотки — 57,74 рубля за литр. Во всех остальных регионах Дальнего Востока розничная цена бензина была ниже, чем в Крыму и Севастополе, и средняя розничная цена по округу составила 45,03 рубля за литр.

Средняя стоимость дизельного топлива, дороже чем в Крыму и Севастополе, отмечалась в январе в основном в северных регионах страны: в Республике Коми (50,13 рубля за литр), Ненецком автономном округе (53,26 рубля за литр), Мурманской области (50,86 рубля за литр), Тюменской области (51,27 рубля за литр), Республики Тыве (54,92 рубля за литр), Красноярском крае (50,72 рубля за литр), а также почти во всех регионах Дальнего Востока: Якутии (58,34 рубля за литр), Забайкальского края (51,47 рубля за литр), Камчатского края (54,43 рубля за литр), Магаданской области (60,92 рубля за литр), Сахалинской области (54,66 рубля за литр), Чукотского АО (58 рубля за литр).