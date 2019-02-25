МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,64%, до 5,98 доллара, "Новатэка" — на 1,16%, до 179,4 доллара, "Лукойла" — на 1,13%, до 83,96 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,39%, до 4,69 доллара, "Газпром нефти" — на 0,39%, до 25,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 2,41%, до 22,11 доллара, НЛМК — снизилась на 0,29%, до 24,27 доллара "Северстали" — подросла на 1,88%, до 15,73 доллара.

Бумаги ВТБ снизились в цене на 0,25%, до 1,21 доллара, Сбербанка — на 0,12%, до 12,65 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 3%, до 18,52 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" снизилась на 0,89%, до 14,95 доллара, "Ленты" — выросла на 0,95%, до 3,19 доллара. Бумаги АФК "Система" уменьшились в цене на 1,76%, до 2,9 доллара.