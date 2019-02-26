МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" планирует в 2019 году выплатить рекордные дивиденды за предыдущий год, говорится в презентации компании ко Дню инвестора.

"Самые рекордно высокие дивиденды за всю историю ожидаются в 2019 году", — говорится в презентации. В бюджет заложены дивиденды за 2018 год в 10,43 рубля на акцию, отмечается в документе.

Дивиденды "Газпрома" за 2017 год составили 8,04 рубля на акцию, что соответствует выплатам по итогам 2016 года. Всего на выплату дивидендов направлено 190,335 миллиарда рублей, или 26,6% чистой прибыли по МСФО за 2017 год.