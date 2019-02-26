МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" уточнил итоговую цифру по экспорту газа в 2018 году в страны дальнего зарубежья — 201,8 миллиарда кубометров, следует из презентации компании ко Дню инвестора.

Ранее сообщалось, что в 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,7 миллиарда кубометров.

Кроме того, "Газпром" в 2018 году увеличил долю на рынке газа ЕС до 36,7% с 34,2% в 2017 году, отметила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в ходе выступления на Дне инвестора компании.