МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Средняя экспортная цена на газ "Газпрома" в 2018 году выросла на 24,6% по сравнению с предыдущим годом — до 245,5 доллара за тысячу кубометров, говорится в презентации компании ко Дню инвестора.

В конце октября Александр Медведев, занимавший на тот момент должность заместителя председателя правления "Газпрома", говорил, что компания ожидает среднюю экспортную цену газа в 2018 году на уровне 248 долларов за тысячу кубометров и выше. Средняя экспортная цена газа в 2017 году составила 197 долларов за тысячу кубометров.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,8 миллиарда кубометров.