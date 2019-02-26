МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Объем СПГ-портфеля "Газпрома" к 2020 году, по консервативным оценкам компании, превысит как минимум 6 миллионов тонн, сообщила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

По ее словам, в 2018 году поставки сжиженного природного газа "Газпромом" достигли рекордных 4 миллионов тонн.

"За годы нашей работы на рынке нам удалось создать диверсифицированный торговый портфель (поставок СПГ — ред.)… Группа "Газпром" постоянно ведет работу по расширению долгосрочных источников СПГ в своем торговом портфеле. С этого года в дополнение к газу с сахалинского проекта ("Сахалин-2" — ред.) он пополнился объемами с проекта "Ямал СПГ" и проекта плавучего завода СПГ в Камеруне", — сказала она в ходе Дня инвестора "Газпрома".

"К 2020 году, по консервативным оценкам, объем портфеля превысит как минимум 6 миллионов тонн", — добавила Бурмистрова.