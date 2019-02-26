МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" рассчитывает на рост экспорта газ в страны дальнего зарубежья к 2025 году примерно на 20%, сообщил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.

"При достижении ежегодного планового объема поставок газа в Китай в размере 38 миллиардов кубометров к 2025 году мы сможем увеличить объемы экспорта в страны дальнего зарубежья примерно на 20% по сравнению с текущим уровнем", — сказал Круглов в ходе Дня инвестора "Газпрома".

По итогам 2018 года поставки "Газпрома" в страны дальнего зарубежья выросли примерно на 4%, до 201,8 миллиарда кубометров.