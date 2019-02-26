МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" ожидает дальнейший рост уровня выплат дивидендов после запуска крупных инвестиционных проектов в 2019 году, заявил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.

"Газпром" планирует выплатить рекордно высокий уровень дивидендов по итогам 2018 года — в сумме 10,3 рубля за акцию, что соответствует росту на 30% в рублевом выражении к объему выплат по итогам 2017 года", — сказал Круглов в ходе Дня инвестора "Газпрома".

"Правительство РФ выступает за увеличение уровня дивидендных выплат госкомпаний до уровня 50% от чистой прибыли по МСФО. Мы ожидаем, что после ввода крупнейших инвестиционных проектов в текущем году увеличивающийся свободный денежный поток компании позволит обеспечить более высокий уровень выплаты дивидендов", — добавил он.