МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Инвестиции "Газпрома" в "Силу Сибири-2" будут значительно меньше, чем в первую "Силу Сибири", сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов.

"Инвестиции будут значительно меньше, чем в газопровод "Сила Сибири", — сказал Круглов в ходе выступления на Дне инвестора "Газпрома" в Гонконге. Часть инфраструктуры для проекта уже существует, объяснил он.

В то же время "Газпром" готов инвестировать в этот проект только при экономически выгодных условиях контракта на поставку газа в Китай. "Мы будем вкладывать средства в этот проект в случае обеспечения достаточного уровня рентабельности условиям контракта", — сказал Круглов.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

"Газпром" и CNPC в 2015 году подписали соглашение о поставках газа в Китай по западному маршруту, который получил название "Сила Сибири-2". Западный маршрут предусматривает создание новой трубопроводной системы "Сила Сибири-2" в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы.