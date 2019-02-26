МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. "Газпром нефть" должна увеличивать добычу жидких углеводородов на 2-3% в год для того, чтобы войти в десятку крупнейших нефтяных компаний в мире, сообщил финансовый директор компании Алексей Янкевич в ходе выступления на Дне инвестора "Газпрома".

Он уточнил, что стратегическая цель по вхождению компании в десятку лучших по добыче жидких углеводородов подразумевает ежегодный рост добычи в соответствии со средними показателями в отрасли — это 2-3%.

Совет директоров "Газпром нефти" в ноябре утвердил стратегию развития компании до 2030 года. Согласно документу, "Газпром нефть" должна стать ориентиром для других компаний мировой отрасли по эффективности, технологичности и безопасности. Фокусом компании является укрепление позиций в числе десяти крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира по объему добычи жидких углеводородов и максимизация создаваемой стоимости каждого барреля.

Предполагается, что основной вклад в обеспечение роста добычи на горизонте 2020-2030 годов внесут новые действующие и вводимые в ближайшее время активы. Оставшуюся часть портфеля добычи планируется формировать за счет выхода в новые поисковые зоны, вовлечения нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов — таких как баженовская свита, доманиковые и палеозойские отложения, а также за счет развития шельфовых проектов.

"Газпром нефть" в 2018 году нарастила добычу углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях на 3,5% по сравнению с предыдущим годом — до 92,88 миллиона тонн нефтяного эквивалента.