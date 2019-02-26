МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" обсуждает возможность применения механизма buy back, однако маловероятно, что в ближайший год он будет задействован, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов в ходе Дня инвестора компании.

"Безусловно, такие возможности (обратный выкуп акций, buy back — ред.) рассматриваются и обсуждаются, но в ближайшее время маловероятно, что такой шаг будет "Газпромом" предпринят. По крайней мере, в ближайший год", — сказал Круглов, отвечая на вопрос, обсуждается ли менеджментом компании возможность использования механизма buy back в условиях недооцененности акций.