МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в ближайшее время проведет презентацию своей стратегии развития до 2030 года для инвестиционного сообщества, сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам компании Алексей Янкевич. "Газпром" не видит угроз от СПГ своим позициям на рынке в Европе

"На сегодня можно сказать, что стратегия, которая принималась как стратегия (до 2025 года — ред.), уже практически реализована. И сейчас мы готовы представить новую стратегию. В ближайшее время мы планируем собрать всех наших инвесторов, аналитиков на специальную презентацию", — сказал Янкевич в ходе выступления на Дне инвестора "Газпрома".

Он отметил, что фокусом новой стратегии станет эффективность и технологичность компании, в то время как предыдущая стратегия до 2025 года предусматривала активный рост компании по ключевым показателям ее деятельности. "Это связано с тем, что сейчас основной характеристикой нефтяной отрасли становится значительная волатильность и неопределенность относительно спроса и, соответственно, цен на нефть в будущем", — сказал Янкевич.

Совет директоров "Газпром нефти" в ноябре утвердил стратегию развития компании до 2030 года. Согласно документу, "Газпром нефть" должна стать ориентиром для других компаний мировой отрасли по эффективности, технологичности и безопасности. Фокусом компании является укрепление позиций в числе десяти крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира по объему добычи жидких углеводородов и максимизация создаваемой стоимости каждого барреля.

Предполагается, что основной вклад в обеспечение роста добычи на горизонте 2020-2030 годов внесут новые действующие и вводимые в ближайшее время активы. Оставшуюся часть портфеля добычи планируется формировать за счет выхода в новые поисковые зоны, вовлечения нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов — таких как баженовская свита, доманиковые и палеозойские отложения, а также за счет развития шельфовых проектов.