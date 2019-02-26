МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Газпром" готов обеспечить европейских потребителей в случае сокращения поставок американского СПГ. Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter сообщил, что с 1 марта новые пошлины на китайские товары введены не будут. Отказ Трампа от обострения отношений с Пекином позволяет надеяться на предотвращение полномасштабной торговой войны между США и Китаем. Американские компании смогут возобновить поставки на китайский рынок, но экспорт СПГ в Европу сократится.

НАВЯЗЧИВАЯ ИДЕЯ

В результате сланцевой революции США стали нетто-экспортером природного газа, и вытеснение России с газового рынка Европы превратилось в навязчивую идею для вашингтонского истеблишмента. По предварительным данным, в прошлом году добыча газа в США достигла рекордного значения, превысив 800 млрд куб. м, что позволяет увеличить производство и экспорт СПГ. По мере наращивания мощностей по производству СПГ обострилось соперничество между "Газпромом" и американскими газодобывающими компаниями на европейском рынке.

В прошлом году совокупная мощность терминалов по производству СПГ в США достигла 4,9 млрд куб. футов/сут. К концу 2019 года EIA US (Управление энергетической информации США) прогнозирует увеличение американских экспортных мощностей до 8,9 млрд фут./сут. Если прогноз EIA US окажется верным, то США станут третьим крупнейшим экспортером СПГ в мире после Катара и Австралии.

На 2020 год запланирована вторая волна строительства СПГ-терминалов в США. До 2023 года должны быть введены в эксплуатацию производственные мощности в Golden Pass LNG, Magnolia LNG, Delfin LNG, Lake Charles, Calcasieu Pass, а также шестая производственная линия Sabine Pass, что позволит увеличить выпуск СПГ до 18,75 млрд куб. футов/сут.

ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ

До октября прошлого года европейский рынок не представлял интереса для американских производителей СПГ. Основные объемы направлялись на рынки Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, поскольку эти регионы были наиболее привлекательны с экономической точки зрения. В первые три квартала прошлого года европейские потребители получили считанные партии американского СПГ, но в четвертом квартале ситуация изменилась кардинально.

Невозможность поставлять СПГ на огромный китайский рынок из-за торговой войны между Пекином и Вашингтоном и снижение цен в Юго-Восточной Азии заставило американцев перенаправить экспорт СПГ в Европу. В результате, с октября 2018 года по январь 2019 года объем поставок вырос до 48 партий, или 3,23 млн тонн, по сравнению с 9 партиями, или 0,7 млн тонн, за тот же периодом годом ранее. США стали вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европу после Катара.

В результате торговой войны во второй половине прошлого года американские производители СПГ были вынуждены прекратить экспорт в Китай, перенаправив потоки в Южную Корею, Японию, Тайвань. Но рынки этих стран ограничены и не могут поглотить весь американский СПГ, экспорт которого растет быстрыми темпами на фоне наращивания производства в США. В результате, американцы были вынуждены отгружать все больше СПГ потребителям в Европе.

Однако прекращение торговой войны между Вашингтоном и Пекином может радикально изменить ситуацию на европейском газовом рынке. Китай заинтересован в увеличении экспорта энергоносителей, прежде всего СПГ. Китайские власти продолжают проводить жесткую политику, направленную на сокращение использования угля в электроэнергетике, промышленности и бытовой сфере. В 2018 году поставки СПГ в Китай выросли на 41% по сравнению с годом ранее – до 73 млн тонн. В этом году ожидается, что импорт СПГ увеличится еще на 23%, достигнув 90 млн тонн, и Китай станет крупнейшим в мире импортером этого вида энергоносителей.

Если Вашингтон и Пекин достигнут взаимоприемлемого соглашения и предотвратят полномасштабную торговую войну, то американские компании значительно увеличат поставки СПГ на быстрорастущий китайский рынок. Увеличение экспорта американских энергоносителей – прежде всего СПГ – позволит сократить негативный баланс торговли с Китаем, который в прошлом году достиг рекордного значения $323 млрд.

ЕВРОПЕ НУЖЕН ГАЗ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Спрос на природный газ в Европе стабильно растет. Ожидается, что собственная добыча сократится вдвое в течение 20 лет – прежде всего из-за ее падения в Северном море и Нидерландах.

Более того, в Германии и Испании выводятся из эксплуатации атомные электростанции и закрываются работающие на угле ТЭС. Во Франции планируют сократить долю атомной энергетики в энергобалансе с 75% до 50%. Одновременно с закрытием угольных ТЭС и АЭС в странах ЕС наращивают мощности ВИЭ (возобновляемые источники энергии). Однако для обеспечения бесперебойного электроснабжения, ВИЭ должны поддерживаться резервными генерирующими мощностями, на которых должно использоваться только самое чистое ископаемое топливо – природный газ.

Европейские компании не отказываются от альтернативных источников газа, включая американский СПГ. В 2018 году в европейских странах и Турции насчитывалось 28 крупных терминалов для приема и регазификации СПГ совокупной мощностью 227 млрд куб. м/г. 24 терминала находятся в странах ЕС и 4 в Турции. Развитая газотранспортная сеть способна обеспечить прокачку газа от СПГ-терминалов потребителям в большинстве стран ЕС.

Кроме того, в ЕС ведется строительство интерконнекторов (соединительных трубопроводов) между магистральными и местными газопроводами с целью создания единой газораспределительной системы. При этом, загрузка СПГ-терминалов в ЕС и Турции не превышает 30%. Наличие огромных резервных мощностей позволяет увеличить импорт СПГ из любого региона, прежде всего из США, но европейские компании предпочитают импортировать более дешевый трубопроводный газ.

"ГАЗПРОМ" УВЕРЕН В СЕБЕ

Основным поставщиком трубопроводного газа в Европу является российский "Газпром". По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, экспорт компании в страны дальнего зарубежья в 2018 году составил 201,7 млрд куб. м. Елена Бурмистрова, возглавляющая "Газпром экспорт", сообщила в начале февраля, что доля российского трубопроводного газа на европейском рынке достигла 35%.

Несмотря на планы Трампа продавать "огромные объемы" американского СПГ в Европу, "Газпром" не выражает обеспокоенности по этому поводу. Бурмистрова не видит угрозы со стороны США для экспорта российского трубопроводного газа в Европу.

"Мы всегда будет конкурентоспособны по сравнению с американским СПГ", — заявила глава "Газпром экспорта".

Европейские энергетические компании понимают выгоду от сотрудничества с "Газпромом", поскольку российский трубопроводный газ значительно дешевле американского СПГ – по подсчетам европейских компаний, на 20-35%.

Цена на американский СПГ может быть сопоставима с российским газом, в случае скачка нефтяных котировок. В соответствии с долгосрочными контрактами, цена на поставляемый "Газпромом" газ привязана к нефтяным котировкам. Но "Газпром экспорт" продает все больше газа на аукционах, где ценообразование более гибкое и зависит от конкретных рыночных условий.

Однако для обеспечения стабильных поставок в соответствии с долгосрочными контрактами и результатами аукционов необходимо иметь надежный маршрут доставки газа. Таким маршрутом является "Северный поток-2". Выступая против этого проекта, Вашингтон и его сторонники в европейских наднациональных структурах, Европарламенте и Еврокомиссии, наносят в первую очередь удар не по "Газпрому", а по крупнейшим европейским энергетическим компаниям, конкурентам американских корпораций на мировом рынке.

В консалтинговой компании Wood Mackenzie предупреждают о риске сбоев в поставках российского газа в Европу, если "Газпром" и "Нафтогаз Украины" провалят переговоры и не смогут заключить новое соглашение о транзите. Существующее соглашение действует до конца 2019 года.