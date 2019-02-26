МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" через месяц запускает первую линию среднетоннажного завода сжиженного природного газа (СПГ) в Высоцке Ленинградской области мощностью 600 тысяч тонн, а решение о строительстве еще двух линий может принять в 2020 году, сообщил глава компании Леонид Михельсон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Через месяц запускаем среднетоннажный СПГ-завод в Высоцке, 600 тысяч тонн. Там рассчитываем в основном на бункеровку кораблей… Первая линия – 600 тысяч тонн. Будем принимать, наверное, в следующем году решение еще о двух линиях, будет еще плюс 1,2 (миллиона тонн — ред.)", — сказал Михельсон.

Он также отметил развитие бункеровки на Балтике. "Я думаю, всё будет востребовано", — добавил глава "Новатэка".