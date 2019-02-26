МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россия по итогам 2018 года вошла в тройку мировых лидеров по росту производства сжиженного природного газа (СПГ) вслед за США и Австралией, говорится в анализе этого рынка аналитического агентства Refinitiv (LNG Market Outlook 2019).

"Самый большой рост объемов производства продемонстрировала Австралия. США заняли второе место, Россия — третье, с небольшим отставанием", — говорится в документе.

"И все так же США, Россия и Австралия вносят наибольший вклад в рост поставок", — также отмечают эксперты агентства.

В целом же, отмечает агентство, поставки СПГ в мире в 2018 году выросли до рекордных 432 миллиардов кубометров, что на 36 миллиардов (на 9%) больше, чем в 2017 году. Поясняется, что такой рост обусловлен вводом в эксплуатацию девяти линий сжижения общей мощностью около 60 миллиардов кубометров в год.

Как ожидается, в 2019 году объемы экспорта увеличатся еще на 46 миллиардов кубометров газа — это обеспечат проекты, которые были введены в эксплуатацию в прошлом году, и те, которые должны быть запущены в этом.

"В этом году новые проекты в США должны добавить почти 20 миллиардов кубометров, за ними будет следовать российский проект "Ямал" ("Ямал СПГ" — ред.) — 12 миллиардов кубометров. Благодаря второй волне проектов СПГ Австралия сможет увеличить в этом году экспорт на 9 миллиардов кубометров", — также прогнозируют эксперты.