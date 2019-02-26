МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Транзит газа через Украину на сегодняшний день самый дорогой для России, тариф в 2-2,5 раза выше, чем на других маршрутах, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью "Газете.Ru".

"Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление, на сегодняшний день, является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен — он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты. Чем, например, такие маршруты, как Ямал-Европа, чем "Северный поток-1", — сказал Новак.

По его словам, это обусловлено, в первую очередь тем, что "украинская газотранспортная система создавалась около 50 лет назад, тогда были еще старые технологии, достаточно большой износ основных фондов, большие потери при транспортировке газа".

"Реализация новых газотранспортных систем, которые строятся, такие как "Турецкий поток", "Северный поток-2, основана на самых последних современных технологиях, которые используются в этой области. Это трубы большого диаметра, это высокое давление, высокая скорость передачи газа, низкие потери", — отметил Новак.

Он сравнил ГТС Украины с автомобилем "Жигули" в условиях, когда есть современная "Лада".

"Украинская газотранспортная система, как я уже сказал, в достаточно изношенном состоянии с большими эксплуатационными расходами и так далее. Она требует просто огромных вложений, миллиардов евро для того чтобы ее восстановить и модернизировать до уровня хотя бы соответствующих современным технологиям. Какой смысл использовать "Жигули", если у вас есть современный автомобиль "Лада", например, если не говорить о каких-то иностранных моделях", — сказал Новак.

Он отметил, что себестоимость транспортировки газа по "Северному потоку" на сегодняшний день обходится почти в два раза дешевле потребителю, чем себестоимость транспортировки по газовой системе Украины. По его словам, "это нормально, это конкуренция".

"Чем отличается газотранспортная инфраструктура, как вид деятельности по транспортировке газа, от других видов деятельности? Ничем. Должны использоваться наиболее эффективные, конкурентоспособные (маршруты), создающие возможность экономить, в первую очередь, потребителю. И создаваться условия для неувеличения расходов на закупку газа из транспортных расходов", — заявил Новак.