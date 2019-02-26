МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Бразильский государственный банк Caixa Economica Federal близок к продаже своей доли в государственной нефтегазовой компании Petrobras, которая оценивается в 9 миллиардов бразильских реалов или 2,4 миллиарда долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два источника.

Доля Caixa в Petrobras составляет 2,3%.

"Предложение о продаже доли зависит от публикации президентского указа, который бы разрешил такую продажу", — сообщили агентству источники, знакомые с ситуацией.

Они отметили, что президент Бразилии Жаир Болсонару уже подписал первый указ, разрешающий Caixa продать свою долю в нефтяной компании, однако в документе содержались технические ошибки, и он должен быть переиздан.

Caixa планирует использовать вырученные от продажи средства на погашение конвертируемых облигаций, проданных правительству Бразилии в период между 2007 и 2013 годами, на сумму в 40 миллиардов реалов (10,67 миллиарда долларов).

В январе Жаир Болсонару заявлял в интервью агентству Блумберг, что Бразилия намерена продать большую часть госкомпаний, а план приватизации почти готов. Отмечалось, что к продаже планируются аэропорты и порты. Тогда же он говорил о возможности частичной приватизации нефтяной компании Petrobras. По его мнению, нужно сохранить "ядро" компании в руках государства. При этом он признавал, что ресурсов у Petrobras для развития нет, а значит, разведку нефти можно передать частным компаниям.