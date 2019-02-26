МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть торгуются без единой динамики, Brent дорожает, отыгрывая падение предыдущего дня, несмотря на недовольство президента США Дональда Трампа относительно высоких цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.26 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55%, до 65,27 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,11%, до 55,42 доллара за баррель.

В понедельник стоимость нефти опускалась более чем на 3% по обеим маркам и вернулась к минимальным отметкам с 15 февраля. Падение цен произошло после того, как Трамп в очередной раз написал в своем микроблоге в Twitter, что цены на нефть становятся "слишком высокими", и призвал ОПЕК "расслабиться".

При этом по сообщению источников Рейтер в организации, ОПЕК намерена придерживаться своих договоренностей по сокращениям, независимо от мнения Трампа. По словам источника, ОПЕК, а также страны вне картеля, продолжат сокращать добычу для балансировки рынка, пока не увидят, что запасы нефти снизились до средних за пять лет уровней.

"Рынок начал понимать, что Дональд Трамп своими твитамы не сможет "вытянуть" больше нефти из-под земли или из ОПЕК… ОПЕК действительно намерена восстановить предложение… до нормального уровня", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).

При этом WTI дешевеет на ожиданиях очередного роста запасов сырья в США по итогам недели, завершившейся 22 февраля. По прогнозам, запасы выросли на 2,8 миллиона баррелей, до 457,2 миллиона. Данные по запасам управление энергетической информации минэнерго США опубликует в среду.