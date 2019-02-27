МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. "Русгидро" сама не планирует возвращаться в проект Верхне-Нарынских ГЭС в Киргизии, но поможет с привлечением инвесторов, сообщил журналистам глава компании Николай Шульгинов в ходе Дня инвестора.

"Для нас сегодня финмодель не позволяет нам принимать решение продолжать даже при любых условиях… принимать решение о дальнейшем участии в этом проекте. Мы вместе с ними договорились, что будем помогать им привлекать внешние инвестиции в этот проект. Мы им передали актуализированные расчеты финмодели… Пока мы в этих параметрах ТЭО станций (технико-экономического обоснования — ред.) не видим возможности входить в этот проект из-за его неокупаемости", — сообщил Шульгинов.

Он пояснил, что помощь будет заключаться, например, в переданных расчетах, в ознакомлении потенциальных инвесторов с проектом.

В 2012 году Россия и Киргизия заключили соглашение о строительстве в Киргизии на реке Нарын Верхне-Нарынского каскада ГЭС, состоящего из четырех станций. Для строительства каскада было создано ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции", половина которого принадлежала "Русгидро" с российской стороны, вторая половина — ОАО "Электрические станции" со стороны Киргизии. В 2016 году парламент Киргизии в одностороннем порядке расторг соглашение о строительстве каскада. К тому моменту "Русгидро" вложило в проект 37 миллионов долларов собственных средств.

В июле 2017 года экс-премьер Киргизии Сооронбай Жээнбеков, впоследствии избранный президентом страны, подписал соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ о возобновлении строительства Верхне-Нарынкого каскада ГЭС. Соглашение с чехами предусматривало, что Liglass Trading в течение месяца погасит долг Киргизии перед российским инвестором в размере 37 миллионов долларов. Однако в октябре правительство Киргизии расторгло соглашение с чешской компанией из-за того, что она не выполнила это обязательство в срок.

"Русгидро" в октябре 2018 года подала в международный арбитражный суд в Гааге развернутое исковое заявление к Киргизии, возражения на которое надо представить не позднее 15 апреля 2019 года. Российская компания требует принятия ее доли в ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" в собственность "Электрических станций" и компенсации Киргизией затрат, понесенных " Русгидро " в связи с участием в проекте. В январе 2019 года в Минэнерго РФ сообщали РИА Новости, что Киргизия предложила России вернуться к реализации проекта строительства Верхне-Нарынских ГЭС.