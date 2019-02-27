ЛОНДОН, 27 фев — ПРАЙМ. Британская нефтехимическая компания INEOS намерена инвестировать 1 миллиард фунтов стерлингов в три нефтегазовых проекта в Соединенном Королевстве, сообщила компания в среду.

Порядка 500 миллионов фунтов стерлингов будет направлено на развитие нефтепровода Forties Pipeline System в Северном море, 350 миллионов фунтов стерлингов – в завод "чистой энергии" Grangemouth, и 150 миллионов фунтов стерлингов – в завод по производству винилацетата.

По словам основателя и главы INEOS Джима Рэтклиффа, инвестиции свидетельствуют о приверженности и уверенности компании в бизнесе в Великобритании. "Эти инвестиции будут гарантировать, что наши британские активы будут оставаться на высшем уровне на многие годы вперед", — подчеркнул он.

INEOS, образованная в 1980-е годы в Великобритании, является глобальным производителем нефтехимии, специализированных химреагентов и нефтепродуктов. Ведет бизнес в более 10 странах мира, в компании работает около 17 тысяч человек.