МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Полное прекращение добычи нефти в Венесуэле маловероятно, несмотря на снижение объемов производства на некоторых месторождениях, считает президент по разработке и добыче французской Total Арно Брейяк (Arnaud Breuillac).

"Пока нет, исходя из того, что мы знаем", — заявил Брейяк журналистам в кулуарах нефтегазовой конференции IP Week в Лондоне, отвечая на вопрос, возможна ли полная остановка добычи нефти. При этом он отметил, что у компании сейчас мало информации по этому вопросу.

Французская нефтегазовая корпорация Total 7 февраля объявила о переносе управления деятельностью в Венесуэле из Хьюстона в Европу, а также об эвакуации персонала из Венесуэлы. Кроме того, счета Total в Венесуэле были заблокированы из-за санкций США.

"Мы действительно отозвали всех наших специалистов из Венесуэлы, это было на прошлой неделе, из-за ситуации с безопасностью в Венесуэле. Мы наблюдали постоянное сокращение добычи на двух месторождениях, в разработку которых мы были вовлечены", — добавил Брейяк.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января – спустя некоторое время после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.