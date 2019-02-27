МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Никакие санкции против РФ не препятствуют планам французской Total участвовать в проекте "Арктик СПГ-2", заявил президент по разработке и добыче Total Арно Брейяк (Arnaud Breuillac).

"Стратегия России очень ясна, мы видели очень успешный проект "Ямал СПГ", который был реализован. В настоящее время все мероприятия, которые мы планируем в России, не подвержены санкциям, так что мы не видим никаких прямых санкций, никаких прямых трудностей", — рассказал Брейяк журналистам в кулуарах нефтегазовой конференции IP Week в Лондоне.

Он отвечал на вопрос, могут ли санкции заставить Total пересмотреть свои обязательства по участию в "Арктик СПГ-2", сократив размер доли, которую в рамках сделки с "Новатэком" обязалась купить компания, или полностью отказавшись от вхождения в проект.

В мае 2018 года "Новатэк" подписал соглашение с Total о вхождении французской компании в проект "Арктик СПГ-2" с долей в 10% и возможностью ее увеличения до 15%. Закрыть сделку стороны планируют в первом квартале 2019 года.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках проекта планируется построить три технологические линии. Ожидаемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума, и после инцидента в Британии, где был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины, в отравлении Скрипаля, ввели санкции и выслали российских дипломатов. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.