МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Ростом цен на электроэнергию россияне во многом обязаны пробелам в законодательстве и деятельности неэффективных посредников, заявил в среду на пресс-конференции в Москве генеральный директор Центра политической информации (ЦПИ) Алексей Мухин. Сегодня цена киловатт-часа зависит не только от госструктур и энергокомпаний, но и от частных организаций, выдающих себя за общественных контролеров, но на деле генерирующих издержки. В качестве примера эксперт привел компании "ЦМОК", принадлежащие бывшему чиновнику ФСТ РФ Алексею Малоземову.

Центр политической информации представил аналитический доклад "Тарифообразование в электроэнергетике". Эксперты центра заинтересовались факторами, влияющими на энерготарифы, поскольку несовершенство тарифообразования нередко вызывает широкий общественный резонанс и служит причиной появления множества сдерживающих факторов развития электроэнергетики. Как удалось выяснить, важную роль здесь играют посредники — автономные некоммерческие организации, занимающиеся мониторингом ценообразования и обоснованием тарифов на электроэнергию.

"Инфраструктура стареет, а наличие посредников в системе изымает средства, которые должны были бы направляться на модернизацию. Плюс повышение тарифов, которое оправдывается этими организациями, и которое ложится на население. Проблема ветшания инфраструктуры очень актуальна, и мы бы хотели, чтобы деньги, собираемые с населения, целевым образом шли на модернизацию этих систем", — заявил Мухин.

По его словам, странно то, что уже десятки лет повышение тарифов обосновывается устареванием инфраструктуры, но она по-прежнему продолжает стареть. Возможно, следует отказаться от посредников, полностью перезагрузить систему и сделать ее прозрачной, задает вопрос эксперт.

Действующее российское законодательство практически никак не регулирует работу частных некоммерческих контролирующих организаций в области тарифообразования. Как отмечают авторы доклада, на сегодняшний день в России не сформированы институты независимого контроля за тарифообразованием в сфере электроэнергетики, которые эффективно осуществляли бы возложенные на них функции и препятствовали завышению тарифов на электроэнергию.

Лакунами в законодательстве пользуются недобросовестные участники рынка, создающие некоммерческие организации по консалтингу, мониторингу, контролю и обоснованию энерготарифов. Их полномочия никакими законодательными актами не регламентированы, и они де факто могут делать все, что угодно.

В отрасли функционируют частные некоммерческие контролирующие организации, которые, используя образ представителей общества, фактически монополизировали контроль над данной сферой на федеральном уровне. Прежде всего здесь стоит отметить АНО "ЦМОК" Алексея Малоземова, констатируют специалисты ЦПИ. Услуги его организаций оказываются включены в тариф для конечного пользователя. Это, по их мнению, усугубляет проблему недоинвестирования в производственные мощности генерирующих компаний и способствует росту социального напряжения, вызываемого повышением тарифов на общественно значимые услуги.

Бывшие госслужащие сегодня занимают место в бизнесе, хотя согласно российскому законодательству, закону о госслужбе, высшие госслужащие два года не имеют права использовать те сведения, которые были получены на госслужбе, в своих бизнес-интересах, отметила на пресс-конференции аналитик ЦПИ Екатерина Дюдина.

Авторы доклада призывают обратить внимание законодателей и регуляторов на проблемы тарифообразования для принятия комплекса мер защиты интересов государства, общества и участников рынка. В частности, необходимо совершенствование правовой базы процесса регулирования тарифообразования в электроэнергетике, делают они вывод.