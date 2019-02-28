МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. "Газпром" не планирует увеличивать долю акций "Газпром нефти" в свободном обращении на рынке (free-float), сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов. "Газпром" не ждет санкций против поставок своего газа в ЕС

"Вы бы расстались с таким активом, для того, чтобы увеличить free float?", — сказал Круглов, отвечая на соответствующий вопрос. "Пока такой вероятности и возможности мы не рассматриваем", — отметил он, выступая на Дне инвестора "Газпрома" в Сингапуре.

"Газпрому" принадлежит 95,68% акций в "Газпром нефти", остальные акции — 4,32% — находятся в свободном обращении.