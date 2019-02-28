МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. "Газпром" не ожидает быстрых результатов в переговорах с Китаем по новым маршрутам поставок газа, но диалог идет интенсивно, сообщила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. "Газпром" не ждет санкций против поставок своего газа в ЕС

"Я думаю, что обычно мы с китайцами договариваемся не так быстро, это не полгода и не год, а более значительный период", — сказала Бурмистрова в ходе Дня инвестора "Газпрома" в Сингапуре. "Но переговоры идут интенсивно", — отметила она.

Бурмистрова напомнила, что "Газпром" ведет переговоры с Китаем по увеличению поставок газа по "Силе Сибири", а также о начале поставок по новым маршрутам — "Силе Сибири-2" и Дальневосточному маршруту.