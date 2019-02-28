МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. "Газпром" ведет интенсивный диалог с Китаем по новым маршрутам поставок газа, но обычно переговоры занимают длительное время, сообщила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. "Газпром" не ждет санкций против поставок своего газа в ЕС

"Я думаю, что обычно мы с китайцами договариваемся не так быстро, это не полгода и не год, а более значительный период", — сказала Бурмистрова в ходе Дня инвестора "Газпрома" в Сингапуре. "Но переговоры идут интенсивно", — отметила она.

Бурмистрова напомнила, что "Газпром" ведет переговоры с Китаем по увеличению поставок газа по "Силе Сибири", а также о начале поставок по новым маршрутам — "Силе Сибири-2" и Дальневосточному маршруту.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

"Газпром" и CNPC в 2015 году подписали соглашение о поставках газа в Китай по западному маршруту, который получил название "Сила Сибири-2". Западный маршрут предусматривает создание новой трубопроводной системы "Сила Сибири-2" в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы.