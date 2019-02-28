МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. "Роснефть" намерена перенаправить на Северный морской путь (СМП) нефть с новых месторождений Ванкорского кластера, построив около 600 километров трубопровода до побережья Таймыра, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, президент "Нефтегазхолдинга" (НГХ) Эдуард Худайнатов и глава "Росатома" Алексей Лихачев обратились к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой оценить целесообразность создания совместной инфраструктуры поставок нефти для принадлежащей НГХ Пайяхской группы месторождений и Ванкорского кластера "Роснефти" для дозагрузки СМП. Худайнатов и Лихачев указывают на риски срыва поручения президента РФ по обеспечению к 2024 году грузовой базы для СМП в 80 миллионов тонн грузов, сообщили источники издания.

"В связи с этим предлагается перенаправить на север нефть новых месторождений Ванкорского кластера "Роснефти" — Сузунского, Тагульского и Лодочного — с ресурсами 1,9 миллиарда тонн, запасами 500 миллионов тонн и планируемой добычей 22-24 миллиона тонн в год. Речь идет о строительстве нефтепровода от Ванкорского кластера до бухты Север на побережье Таймыра длиной около 600 километров и мощностью 25 миллионов тонн с возможностью увеличения до 50 миллионов тонн, который бы проходил через Пайяхские месторождения, принадлежащие НГХ", — пишет газета.

В "Роснефти", НГХ и "Росатоме" отказались от комментариев. При этом источник газеты в "Росатоме" отмечает, что, позиция госкорпорации — "чем больше проектов в Арктике, тем больше грузооборот и потребность в атомных ледоколах".

Как сообщает издание, НГХ и "Роснефть" планируют по построенному с нуля нефтепроводу отгружать через терминал на Таймыре в бухте Север 20 миллионов тонн нефти к 2024 году (из которых половину даст нефть Ванкорского кластера). Часть объемов предполагается отправлять на танкерах в восточном направлении через Берингов пролив. Компании рассчитывают, что в 2035 году суммарная добыча на этих проектах может составить 50-55 миллионов тонн, пишет газета.