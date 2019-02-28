МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Французская Engie, одна из крупнейших энергокомпаний Европы, по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 1,033 миллиарда евро, что на 21,7% ниже показателя предыдущего года, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка Engie за год выросла на 1,7%, до 60,6 миллиарда евро. Компания отмечает, что на показатель оказали негативное влияние курсовые разницы, прежде всего, ослабление бразильского реала и американского доллара по отношению к евро.

Показатель EBITDA составил 9,2 миллиарда евро, что на 0,4% выше показателя 2017 года. "Стабильный показатель EBITDA отражает надежную бизнес-модель Engie", — говорится в сообщении. Компания также отмечает, что на конец декабря ее чистый долг снизился до 21,1 миллиарда евро по сравнению с концом 2017 года, когда он составлял 22,5 миллиарда евро.

Engie ожидает, что чистый постоянный доход компании в 2019 году, высчитанный с учетом затрат на реструктуризацию и другие разовые убытки, будет находиться в диапазоне 2,5-2,7 миллиарда евро. По итогам 2018 года этот показатель составил 2,5 миллиарда евро.

Французская Engie осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.