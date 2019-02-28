МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Американская ExxonMobil открыла новые запасы природного газа на шельфе Кипра, сообщила компания в четверг.

Залежи газа были обнаружены около скважины Glaucus-1, бурением которой сейчас занимается ExxonMobil. По предварительной оценке, запасы природного газа на новом месторождении могут насчитывать от 5 до 8 триллионов кубических футов (142-227 миллиардов кубометров).

"Мы сделали многообещающее открытие в приграничном районе разведки. Потенциал этого ресурса в качестве источника энергии для региональных и глобальных рынков будет оценен дополнительно", — приводятся в релизе слова президента ExxonMobil Exploration Company Стива Гринли (Steve Greenlee). Отмечается, что компания проведет дополнительный анализ в ближайшие месяцы.

Разработка скважины Glaucus-1 — второй этап проекта Block 10. Первый этап предполагал бурение скважины Delphyne-1, в результате которого не было обнаружено коммерческих запасов углеводородов. Кипрскому подразделению ExxonMobil Exploration Company принадлежит 60% в проекте, Qatar Petroleum — 40%.