МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,76%, до 5,99 доллара, "Новатэка" — на 0,97%, до 173,3 доллара, "Лукойла" — на 1,77%, до 83,2 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,26%, до 4,74 доллара, "Газпром нефти" — на 0,61%, до 24,75 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 1,29%, до 21,4 доллара, НЛМК — на 1,69%, до 23,83 доллара, "Северстали" — на 1,15%, до 15,45 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 1,51%, до 1,18 доллара, Сбербанка — подорожали на 1,59%, до 12,76 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросли в цене на 3,7%, достигнув 18,5 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" увеличилась на 0,07%, до 14,36 доллара, "Ленты" — на 3,04%, до 3,05 доллара. Бумаги АФК "Система" выросли в цене на 3,25%, до 2,98 доллара.