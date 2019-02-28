МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Структура "Интер РАО" в преддверии конкурса между энергокомпаниями РФ на попадание в общероссийскую программу модернизации ТЭС объявила тендер на 2,8 миллиарда рублей на выполнение проектов модернизации оборудования на пяти своих электростанциях, следует из материалов на портале госзакупок.

Речь идет о проектных работах по модернизации котельного и турбинного оборудования, комплексной замене генераторов, надстройке газовых турбин мощностью 65-120 МВт. Заказчиком выступает компания "Интер РАО-Электрогенерация". Работы будут проводиться для Ириклинской (Оренбургская область), Костромской, Нижневартовской (Ханты-Мансийский АО), Пермской и Верхнетагильской ГРЭС (Свердловская область). Максимальная стоимость контракта – 2,8 миллиарда рублей. Заявки принимаются до 18 марта, подвести итоги тендера структура "Интер РАО" планирует 30 апреля.

"Начало (работ по проектированию — ред.) – в течение пяти дней с момента подписания задания на проектирование по каждому из модернизируемых объектов. При этом общий срок окончания всех работ по договору – не позднее 31 декабря 2024 года", — говорится в материалах закупки.

В состав "Интер РАО – Электрогенерация" входит 21 крупнейшая электростанция России суммарной установленной мощностью 22,8 ГВт.

Весной 2019 года пройдет первый отбор проектов для программы модернизации ТЭС России, которую правительство одобрило в начале года. Всего планируется модернизировать 41 ГВт ТЭС на 1,9 триллиона рублей. Проекты, попавшие в программу по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Срок окупаемости — 15 лет. Первый отбор проектов модернизации пройдет сразу на три года — 2022-2024, последующие — на год. Доходность по этим проектам составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.