ПЯТИГОРСК, 28 фев /ПРАЙМ/. ПАО "ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети") увеличила почти на 20%, до 560 МВА, трансформаторную мощность подстанции "Машук" на Кавказских Минеральных Водах, что позволит подключать новые объекты курортной и социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба компании.

"ФСК ЕЭС увеличила почти на 20% трансформаторную мощность подстанции 330 кВ "Машук", которая обеспечивает электроснабжение Ессентуков, Железноводска, Пятигорска и Кисловодска. Стоимость работ составила 288 миллионов рублей. В результате проекта создана возможность для подключения новых объектов курортной и социальной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Как отмечается, два силовых трансформатора по 40 МВА каждый заменили на новое оборудование общей мощностью 160 МВА. "Кроме того, на 2 ячейки расширено закрытое распределительное устройство 10 кВ, произведена замена основного оборудования 5 ячеек на открытом распределительном устройстве 35 кВ. До конца 2019 года будет завершена реконструкция еще 4 ячеек 35 кВ", — добавили в компании.

Подстанция 330 кВ "Машук" – старейший энергообъект Северного Кавказа, построенный в 1936 году, в настоящее время она не только обеспечивает электроснабжение курортных городов Кавказских Минеральных Вод, но также участвует в транзите электроэнергии Невинномысской ГРЭС и каскада Кубанских ГЭС в энергосистемы Ставропольского края и Кабардино-Балкарской республики.