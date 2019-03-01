КИЕВ, 1 мар — ПРАЙМ. Украинская нефтяная компания "Нафтогаз" сообщила в пятницу о том, что ей удалось выиграть дело в арбитражном трибунале в Гааге против России о взыскании ущерба в связи с утратой активов в Крыму. Как заявил глава "Нафтогаза Украины " Андрей Коболев на пресс-конференции в эфире украинского "Пятого канала", компания ожидает решения суда о сумме компенсации в конце 2019 — начале 2020 года.

"Позавчера вечером "Нафтогаз" получил решение арбитража Гааги, где рассматривался иск "Нафтогаза" к Российской Федерации по потерянным активам в Крыму и на шельфе Черного моря. Решение позитивное", — рассказал глава нефтяной компании.

Он добавил, что "во-первых, мы смогли доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала распространяется на этот случай. Во-вторых, мы смогли доказать, что Россия как страна виновата в потере наших активов и должна ответить за это. То есть предоставить "Нафтогазу" компенсацию".

По примерным оценкам "Нафтогаза, добавил Коболев, размер убытков составляет $5 миллиардов. "Окончательная сумма будет предметом следующего слушания", — подчеркнул Коболев.

По его словам, "Нафтогаз" ожидает решения суда о сумме компенсации за активы в Крыму в конце 2019 — начале 2020 года.

"Я думаю, что корректно будет говорить, хотя по плану конец 2019 года, но я бы говорил, что реалистично это (решение по сумме компенсации – ред.) будет начало 2020 года", — сказал Коболев.

Напомним, что в октябре 2016 года семь компаний, входящих в группу "Нафтогаз Украины", инициировали производство по иску против Российской Федерации относительно возмещения ущерба, причиненного якобы "незаконной экспроприацией Российской Федерацией активов группы в Крыму". Убытки группы "Нафтогаз" в результате "оккупации Крыма" и дальнейшей экспроприации активов оценивал в более чем $5 миллиардов. Интересы "Нафтогаза" в иске против РФ о возмещении убытков представляет международная юридическая компания Covington & Burling LLP.