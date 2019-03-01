МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) одобрила сделку немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана о слиянии их нефтегазовых активов — Wintershall и DEA — в новую объединенную компанию Wintershall DEA, говорится на сайте ЕК.

"Европейская комиссия одобрила, в соответствии с регламентом ЕК о слияниях компаний, создание совместного предприятия Wintershall DEA люксембургской LetterOne Holdings и немецкой BASF S.E.", — говорится в сообщении.

Комиссия заключила, что предполагаемое приобретение не вызовет конкурентных опасений в связи с умеренными долями рынка у родительских компаний и присутствием альтернативных поставщиков на рынках, где обе компании осуществляют деятельность.

Немецкая BASF и LetterOne 27 сентября подписали соглашение о слиянии своих нефтегазовых активов Wintershall и DEA в новую объединенную компанию Wintershall DEA. BASF первоначально получит долю в 67%, а LetterOne — 33%, но сможет позднее увеличить ее до 72,7%, говорилось в совместном релизе компаний. Закрытие сделки ожидается в первой половине нынешнего года. Российский Forbes назвал это сделкой года.