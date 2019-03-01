МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. РФ стала крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в феврале, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные информационной системы Refinitiv Eikon.

Проект "Ямал СПГ" поставил в ЕС рекордные 1,41 миллиона тонн СПГ, или 19 партий, причем основная часть объемов была направлена в северо-западную Европу, сообщает Рейтер. При этом "Ямал СПГ" в феврале не отправил ни одной партии СПГ в Азию в феврале, отмечает агентство.

"Рост поставок из РФ в Европу демонстрирует, как более низкий по сравнению с ожиданиями спрос на СПГ и низкие цены в Азии сделали ЕС основным направлением для реализации сжиженного газа, в отличие от ситуации на рынке предыдущей зимой", — пишет Рейтер.

По данным Refinitiv Eikon, поставки СПГ из США в Европу в феврале, напротив, достигли минимальных значений с ноября — 0,64 миллиона тонн, или 9 партий. Катар в феврале поставил в Европу 1,33 миллиона тонн СПГ, или 18 партий, Нигерия — 16 партий, Алжир — 18 партий.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая, ведется строительство дополнительной четвертой линии почти на 1 миллион тонн.