МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. "Газпром", по предварительным данным, в январе-феврале снизил экспорт газа в дальнее зарубежье по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,8%, до 32,7 миллиарда кубометров, в том числе из-за теплой погоды в Европе, говорится в сообщении компании.

"В страны дальнего зарубежья с 1 января по 28 февраля 2019 года "Газпром", по оперативной информации, поставил 32,7 миллиарда кубометров газа. Это на 5,8% меньше показателя за первые два месяца рекордного 2018 года. На объемы экспорта повлияла, в том числе, теплая погода, установившаяся в Европе в феврале", — говорится в сообщении.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,8 миллиарда кубометров.

"Газпром", по предварительным данным, нарастил добычу газа за первые два месяца 2019 года на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 90,1 миллиарда кубометров.

"В январе-феврале 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 90,1 миллиарда кубометров газа — на 3,2% (на 2,8 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период 2018 года", — говорится в сообщении.

Компания также сообщила, что реализация газа "Газпрома" на внутреннем рынке из ГТС сократилась на 1,4% (на 0,9 миллиарда кубов).