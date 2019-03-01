МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Прокуратура Нидерландов завершает расследование по делу о коррупции при покупке Shell месторождения в Нигерии в 2011 году и готовится предъявить компании уголовное обвинение, говорится в сообщении англо-голландской Shell.

Компания предоставит дополнительную информацию по этому процессу, если она появится, отмечается в сообщении.

Расследование касается сделки на 1,1 миллиарда долларов, которую Shell заключила пять лет назад вместе с итальянской нефтяной компанией Eni и оператором Malabu Oil & Gas. Компании приобрели тогда блок OPL 245, который считается одним из самых ценных нефтяных активов Нигерии. Большая часть денег, выплаченная европейскими нефтяными компаниями, была направлена на банковский счет в Лондоне, принадлежащий правительству Нигерии.

Расследование этого дела ведет в том числе прокуратура Милана, которая предъявила обвинения по статье "международная коррупция" нынешнему главе Eni Клаудио Дескалци и его предшественнику на этом посту Паоло Скарони. В 2011 году Скарони был полномочным управляющим Eni, а Дескалци возглавлял управление, занимающееся геологоразведкой и добычей нефти.

По данным следствия, в рамках этой сделки представители западного бизнеса дали нигерийским партнерам взятки на общую сумму 1,3 миллиарда долларов. При этом топ-менеджеры и их посредники обвиняются прокуратурой в коррупции, а сами нефтегазовые группы — в нарушении закона 231 от 2001 года об ответственности компаний за преступления, совершенные их сотрудниками.