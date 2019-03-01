МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибур Холдинга" в 2018 году по РСБУ составила 108,44 миллиарда рублей, увеличившись на 15% по сравнению с прошлым годом, следует из отчетности компании.

Выручка холдинга по итогам года выросла на 30%, до 486,1 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 26%, до 307,5 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании в 2018 году выросла на 39% и составила 178,6 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 31 декабря 2018 года составили 166,6 миллиарда рублей против 195,7 миллиарда рублей на конец предыдущего года (снижение на 15%). Краткосрочные обязательства на эту дату составили 193,1 миллиарда рублей против 163,2 миллиарда рублей годом ранее (рост на 18%).

"Сибур Холдинг" является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией, ориентированной на интегрированную работу двух основных сегментов — топливно-сырьевого и нефтехимического.