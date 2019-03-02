МЕХИКО, 2 мар /ПРАЙМ/. Лидер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом, может осуществить апрельские выплаты по облигациям государственной PDVSA, которые обеспечены акциями Citgo, сообщило агентство Блумберг.

По данным источников агентства, финансовая команда Гуаидо склоняется к тому, чтобы обратиться к властям США с просьбой разрешить им использовать для этих выплат специальный депозитный счет. На счету может находиться до 560 миллионов долларов, однако для их использования Гуаидо нужно разрешение управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США. Команда лидера оппозиции Венесуэлы еще не приняла окончательного решения.

Выплаты 71 миллиона долларов по ценным бумагам PDVSA со сроком погашения в 2020 году должны быть осуществлены 27 апреля 2019 года. Как отмечает агентство, это единственные облигации венесуэльской госкомпании, по которым государство выполняет все обязательство в срок, так как в качестве обеспечения по ним выступают 50,1% акций американского нефтепереработчика Citgo. При этом остальные 49,9% акций Citgo находятся в залоге у российской "Роснефти". Цена этих облигаций составляет 94 цента, тогда как остальные бонды компании и страны продаются в среднем по 30 центов.

В случае, если выплаты по облигациям не будут осуществлены вовремя, их держатели могут заявить свои права на Citgo. Ряд компаний уже пытается получить в судах США компенсацию за национализацию активов в Венесуэле, добиваясь продажи активов Citgo.

"Все выплаты по облигациям будут осуществлены, поскольку они являются ключевыми для защиты государственных активов", — заявил агентству назначенный Гуаидо генпрокурор Венесуэлы Хосе Игнасио Эрнандес, базирующийся в США.

Кроме того, PDVSA может объявить дефолт по облигациям, а администрация Трампа выпустить распоряжение о защите активов, защитив Citgo от претензий держателей ценных бумаг. Такая стратегия использовалась в Ираке в 2003 году, что не позволило кредиторам захватить местные активы, отмечает агентство.

Ранее Citgo заявила, что приняла новый совет директоров, назначенный оппозицией Венесуэлы, и начала процесс поиска президента компании. В конце февраля СМИ сообщили, что Citgo Petroleum формально разрывает связи с материнской компанией на фоне санкций США.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.