МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько денег российские автовладельцы ежемесячно тратят на бензин.

Согласно результатам онлайн-опроса, 42% ответивших за месяц тратят на топливо больше 4 тыс. рублей. Примерно каждый пятый ответивший — 20,6% — выделяет на бензин из своего бюджета от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, а почти каждый шестой — 17,2% — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Около 15% респондентов укладываются в сумму до 2 тыс. рублей. Менее 5% участников опроса тратят на заправку менее 1 тыс. рублей.

Эксперты также отметили, что ежедневно автомобилем пользуются почти две трети респондентов. По оценкам аналитиков, средний ежедневный пробег их машин составляет более 20 км.