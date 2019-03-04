МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Решение о продлении "Турецкого потока" через Болгарию пока не принято и зависит от конкретных действий правительств двух стран, а также нужны гарантии, что ЕС не будет препятствовать поставкам по новому газопроводу, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Вариант продления второй ветки "Турецкого потока" на Болгарию, Сербию и Венгрию сейчас прорабатывается. Мы уверены, что сотрудничество в газовой области между нашими странами отвечает интересам наших экономик. В том числе российской и болгарской. Да и европейской в целом тоже", — сказал Медведев в интервью болгарской газете "Труд".

Однако, по его словам, окончательное решение зависит не только от РФ.

"Выбор между различными вариантами продолжения "Турецкого потока" во многом будет определяться готовностью газотранспортной инфраструктуры. Что в свою очередь зависит от заинтересованности и конкретных действий правительств соответствующих стран",- отметил премьер.

По его словам, РФ видит заинтересованность Болгарии. "В Болгарии движение в этом направлении мы уже видим. Недавно "Булгартрансгаз" успешно завершил так называемую процедуру open season – сбор обязывающих заявок на бронирование будущих газотранспортных мощностей. Также "Булгартрансгаз" принял окончательное инвестиционное решение о реализации проекта развития и расширения газотранспортной системы. Дорога для начала строительных работ открыта",- сказал глава российского правительства.

В то же время он обратил внимание, что для такого большого и дорогостоящего проекта, как газопровод, необходимы дополнительные гарантии: новая ветка не должна повторить печальную судьбу "Южного потока".

"Так что решение о продлении "Турецкого потока" через болгарскую территорию зависит от того, удастся ли Софии получить твёрдые гарантии, что ЕС не будет чинить препятствия планам поставок газа по новому газопроводу", — пояснил он.

"Мы уверены, что строительство ещё одного газового коридора будет способствовать дальнейшему укреплению энергобезопасности в Европе. Учитывая курс на либерализацию газового рынка, можно будет более гибко использовать имеющуюся инфраструктуру в зависимости от обязательств, конъюнктуры, стоимости транспортировки и других рыночных факторов",- сказал Медведев.