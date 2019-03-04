МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Компании группы "Аэрофлот" с 4 марта повышают топливный сбор на 200 рублей на внутренних рейсах, за рядом исключений. Вслед за флагманом российской авиации могут последовать и другие перевозчики.

Как сообщал РИА Новости представитель компании, "Аэрофлот" для продажи билетов с 4 марта и перевозок с 1 апреля производит повышение топливного сбора на 200 рублей на собственных внутрироссийских рейсах и рейсах дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU.

Повышение при этом не коснется направлений, на которых действуют "плоские тарифы", добавил он. Это города Дальнего Востока, Крым и Калининград.

По словам представителя компании, увеличение сборов обусловлено девальвацией рубля и ростом стоимости топлива. Авиационный керосин, продолжил собеседник агентства, главная статья расходов "Аэрофлота", в прошлом году подорожал на 36%, что привело к дополнительным расходам в размере 48 миллиардов рублей.

Ранее, в 2018 году, "Аэрофлот" уже дважды повышал топливный сбор: в ноябре — на те же 200 рублей, в июле — на 200-400 рублей.

А ЧТО ДРУГИЕ?

Источник в авиационных кругах сообщил РИА Новости, что вслед за "Аэрофлотом" и другие могут повысить топливный сбор.

"Такие планы есть у многих других российских авиакомпаний", — сказал источник.

Так, сделать это собираются авиакомпании группы S7 (в нее входят "Сибирь" и "Глобус"). "Я могу подтвердить, что мы тоже вынуждены будем повысить сбор" — сказала РИА Новости представитель S7.

В то же время представитель "Нордавиа" сообщил РИА Новости, что авиакомпания пока не собирается прибегать к такой мере. "Пока не планируем", — сказал он.

"Таких планов не было", — сообщил РИА Новости и представитель Nordwind.

АВИА И КЕРОСИН

Президент РФ Владимир Путин в октябре поручил правительству до 1 марта 2019 года представить "в случае необходимости" предложения о размере компенсации авиакомпаниям в связи с ростом стоимости авиатоплива.

В ноябре замминистра транспорта РФ Александр Юрчик заявлял журналистам, что Минтранс рассчитывает, что к марту 2019 года будет принято решение о выплате авиакомпаниям компенсаций роста цен на керосин.

Но, как сообщал журналистам представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус в середине февраля, правительство не будет принимать никаких решений для регулирования рынка авиакеросина и компенсации части расходов авиакомпаний, связанных с топливной составляющей.

По данным Росавиации, цены на авиакеросин в России в феврале незначительно снизились, средняя стоимость тонны авиационного керосина в месячном выражении уменьшилась на 0,07% — до 54,585 тысячи рублей.

В частности, в аэропортах Московского авиаузла также сейчас наблюдается преимущественно падение цен на топливо. Так, в аэропорту "Внуково" цены понизились на 1,4-3,6%, в "Шереметьево" — на величину до 3,1%. В аэропорту "Домодедово" цены не изменились.