МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" готова принять участие в тендере на строительство АЭС "Белене" в Болгарии и может обеспечить достройку станции в сжатые сроки, заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Работа над АЭС "Белене" началась в 2006 году, когда российский "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом") выиграл международный тендер на сооружение двух блоков станции. В 2009 году после прихода к власти правительства Бойко Борисова проект был заморожен. В октябре 2018 года сообщалось, что София к 2019 году объявит тендер на строительство АЭС.

"Госкорпорация "Росатом" заявила о готовности принять участие в реализации этого проекта. Сегодня видим конструктивный настрой нынешнего болгарского правительства, намеренного дать "рестарт" сооружению АЭС "Белене". Российская компания готова наравне с другими компаниями участвовать в конкурсных процедурах", — сказал он.

Приходько отметил, что российские реакторы отвечают высшим требованиям безопасности. "Основное технологическое оборудование ядерного острова АЭС уже произведено и находится в Болгарии. Российскими специалистами выполнен большой объем работ по проектированию и лицензированию. Все это говорит в пользу того, что "Росатом" способен обеспечить достройку станции в сжатые сроки и выступить в качестве партнера на всем жизненном цикле АЭС", — добавил Приходько.

"Как только в Софии будут приняты необходимые решения, можно будет приступить к предметным консультациям, в том числе относительно финансово-экономической модели проекта и возможных форм его поддержки", — сказал он.

В Болгарии обсуждается возможность строительства АЭС "Белене" на рыночных принципах. Сообщалось, что активы АЭС "Белене" предполагается выделить в самостоятельную компанию, которая будет предложена для приватизации. Ранее болгарские СМИ сообщали, что причиной разморозки проекта стала заинтересованность в нем Национальной ядерной корпорации Китая (CNNC).